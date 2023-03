El empresario Elon Musk reconoció en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que los mexicanos son los mejores trabajadores para su nueva planta de Tesla en México.

Hoy 21 de marzo, AMLO recordó que en las llamadas que sostuvo con Elon Musk, este reconoció la calidad de la fuerza de trabajo mexicana, en el marco de los proyectos que tiene Tesla en México.

Durante su conferencia matutina de este martes, AMLO relató que al hablar sobre las nuevas plantas que Tesla construirá en México, el magnate le insinuó sobre si existiría algún incentivo fiscal en el país para su compañía, tal como sucede en Estados Unidos.

“Cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo, ‘sí, está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%. Además, no va de acuerdo con nuestras políticas’. Y él se ríe”, recordó AMLO.

Sin embargo, para no desanimarlo, AMLO le comentó que uno de los principales beneficios de invertir en México es la calidad de los mexicanos “tan trabajadores y responsables”.

“Le digo: ‘Tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo’. Ahora sí que casi le digo de manera coloquial ‘¿en dónde los vas a agarrar tan trabajadores y responsables?’. Los trabajadores mexicanos son de lo mejor. Y él responde (Elon Musk): ‘claro, son trabajadores muy buenos, responsables y con ética’”, contó el presidente mexicano.

AMLO confirma planta de Tesla en Monterrey tras videollamada con Elon Musk; no habrá subsidios

El pasado 28 de febrero, el presidente AMLO confirmó que la planta de Tesla se construirá en Nuevo León.

Tras concretarse la inversión de Elon Musk en México, AMLO hizo el anuncio durante su conferencia mañanera y confirmó que la nueva planta de Tesla se decidió instalar en el municipio de Santa Catarina, en el Área Metropolitana de Monterrey.

Esto pese a que López Obrador se opuso en un principio a que dicha inversión se realizara en dicha entidad debido a la problemática de abastecimiento de agua.

Sin embargo, AMLO aseguró que se dictaron compromisos por parte de Tesla, para que su instalación en la ciudad regia no afecte al abastecimiento de agua de los regiomontanos.

Finalmente, fue el miércoles 1 de marzo de 2023 durante el Tesla Investor Day cuando Elon Musk confirmó de manera oficial y dio nuevos detalles sobre la nueva planta de Tesla en México.