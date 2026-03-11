El martes 10 de marzo de 2026 se dio a conocer la muerte a los 77 años de edad de la empresaria Martha Elena Solorza Hernández, dueña del icónico refresco mexicano Tonicol.

Originaria de El Rosario, Sinaloa, Martha Elena Solorza Hernández marcó una época en las bebidas mexicanas a través de su empresa refresquera El Manantial.

¿De qué murió Martha Elena Solorza Hernández, dueña del refresco mexicano Tonicol?

A través de sus redes sociales, la refresquera El Manantial confirmó la muerte de Martha Elena Solorza Hernández, a quien señalaron como un pilar fundamental de la empresa y ejemplo de vida durante varias décadas.

No obstante, en su mensaje no detallaron las causas de muerte de la dueña del refresco mexicano Tonicol, despidiéndose únicamente de ella “con profundo dolor y eterno agradecimiento”.

Murió Martha Elena Solorza Hernández, dueña del refresco mexicano Tonicol (El Manantial)

Mediante la publicación, la refresquera El Manantial destacó el legado, la dedicación y la perseverancia que Martha Elena Solorza Hernández deja como inspiración.

Amorosa, entregada por su familia, apasionada de su trabajo y con un espíritu inalcanzable, señalaron que es como será recordada quien fuera dueña del refresco mexicano Tonicol.

“Descanse en paz, señora Martha. Su legado vivirá por siempre”, se puede leer en la publicación.