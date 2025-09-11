Elon Musk, empresario originario de Sudáfrica, dueño de empresas como Tesla, X, Neuralink y SpaceX, dejó de ser el hombre más rico del mundo; te decimos quién es el multi millonario que lo superó.

Y es que de acuerdo con datos de Bloomberg, Elon Musk -de 54 años- dejó el puesto estrepitosamente en tan solo 24 horas.

Esto luego de ser superado por el empresario estadounidense Larry Ellison -de 81 años, cofundador de la empresa Oracle, quien ganó más de 100 mil millones de dólares en un solo día.

Larry Ellison, confundador de Oracle, y Elon Musk, dueño de Tesla (TORU YAMANAKA and Allison ROBBERT / AFP / AFP)

El cofundador de Oracle obtuvo ganancias millonarias, luego de que las acciones de la empresa se dispararan 41% tan solo durante las primeras horas del miércoles.

Esto se debió a los resultados obtenidos por la empresa de tecnología en el segundo trimestre del año, derivado del uso de Inteligencia Artificial.

Fue así que Larry Ellison alcanzó una fortuna estimada en 395 mil millones de dólares, mientras que la Elon Musk se calcula en 440 mil millones de dólares.

No obstante, el índice de riqueza de Bloomberg colocó a Larry Ellison por delante de Elon Musk, convirtiéndolo así en el hombre más rico del mundo.

Esto debido a que el cálculo que se realiza toma en cuenta las participaciones que tienen cada uno de ellos, por lo que consideró que Larry Ellison cuenta con una mayor escala que Elon Musk.

Además, Bloomberg calificó como un hecho histórico lo obtenido por el cofundador de Oracle, pues sus ganancias se convirtieron en el mayor aumento diario en la historia de su indicador.

Larry Ellison, cofundador de Oracle (ANDREW HARNIK / Getty Images via AFP)

Elon Musk enfrenta caída en acciones de Tesla

Pese a conservar parte importante de su patrimonio, Elon Musk ha enfrentado este 2025 una dura caía en las acciones de Tesla.

Y es que pese a tener intenciones de venta de algunas de ellas para este año, las mismas quedaron suspendidas debido a la cercanía de Elon Musk con el actual gobierno de Estados Unidos.

Además, Tesla ha pactado un plan de compensación para Elon Musk, con el que se planeta que el empresario sudafricano supere el billón de dólares para 2035.

Esto sujeto a que la empresa alcance ciertos objetivos, con la intención de seguir compitiendo en el mercado de los autos eléctricos.