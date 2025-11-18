Billie Eilish de 23 años de edad, criticó lo que Elon Musk hace con su fortuna al mencionarse que posiblemente sea el primer trillonario de la historia; no conforme con la crítica, el empresario respondió.

Elon Musk de 54 años de edad, se enteró lo que Billie Eilish piensa de él, y dejó claro que la cantante “no es muy lista”.

Se comenzó a rumorar que el dueño de X podría convertirse en el primer trillonario de la historia, pero eso no le gustó nada a Billie Eilish.

Esta es la primera polémica que protagonizan Billie Eilish y Elon Musk, pues anteriormente no habían sido protagonistas de ninguna otra.