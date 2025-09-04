Elon Musk, empresario y dueño de X, Tesla y SpaceX, respaldó a Conor McGregor en su búsqueda por la presidencia de Irlanda; esto dijo.

Conor Anthony McGregor es un deportista de artes marciales mixtas, además de actor irlandés. En 2023 destapó sus intenciones de ser presidente de Irlanda, aspiraciones que mantiene hasta la fecha.

En el marco de las elecciones en Irlanda que se celebrarán el próximo 24 de octubre de 2025, Conor McGregor busca obtener el apoyo para convertirse en candidato presidencial.

Elon Musk respalda a Conor McGregor como candidato a la presidencia de Irlanda

En su cuenta de X, Conor McGregor manifestó hoy jueves 4 de septiembre su búsqueda por la presidencia de Irlanda, e hizo un llamado a los irlandeses a apoyarlo.

Tras esto, Elon Musk respaldó a Conor McGregor en sus aspiraciones a la presidencia, al asegurar que nadie luchará más por el pueblo de Irlanda que el deportista.

La postura de Elon Musk fue extendida mediante un comentario a la publicación en X hecha por Conor McGregor, donde se promueve como posible candidato presidencial de Irlanda.

Elon Musk respalda a Conor McGregor para presidencia de Irlanda (Vía X)

Conor McGregor buscará la presidencia de Irlanda en elecciones 2025

En su publicación de X, Conor McGregor adjuntó un mensaje en video frente al Parlamento de Irlanda, donde se destapó para candidato a la presidencia y pidió el apoyo de las y los irlandeses.

En su mensaje, Conor McGregor prometió a los ciudadanos no firmar ningún proyecto de ley “hasta que vuelva primero al pueblo”.

Además, solicitó el respaldo para que se convierta en candidato presidencial, mediante la petición de los irlandeses hacia los concejales de los condados locales para que sea nominado.

“Si quieres votar por McGregor, empieza ahora. Llama hoy mismo a tu concejal y exige un cambio”. Conor McGregor

Actualmente la presidencia de Irlanda es ocupada por Michael D. Higgins de 84 años, quien lleva 14 años en el poder desde 2011, ya que los periodos presidenciales duran 7 años y se reeligió en 2018.