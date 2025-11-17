Billie Eilish no se cortó al criticar a Elon Musk en redes sociales, luego de darse a conocer que, si se cumplen ciertos requisitos, el dueño de Tesla podría ser el primer trillonario de la historia.

Para Billie Eilish, el que Elon Musk pudiera acceder a tal capital es inaceptable, principalmente porque el empresario “no hace nada por el mundo” con ese dinero.

Billie Eilish cree que Elon Musk es un “patético cobarde”

En una serie de historias en Instagram, Billie Eilish se lanzó contra Elon Musk debido a la posibilidad de que se convierta en el primer trillonario de la historia, llamándolo “patético cobarde”.

Billie Eilish mencionó una serie de cosas que Elon Musk podría hacer con su fortuna, las cuales mejorarían el estado del mundo en general.

Señaló que podría destinar 40 millones de dólares anuales para acabar con el hambre en el mundo, o 70 millones de dólares para reconstruir Gaza, pero que el posible trillonario no hará nada de eso.

De ahí que lo considere un “cobarde”, pues la cantante es una creyente que aquellos que tienen grandes fortunas, adquieren una responsabilidad moral para con las crisis globales.

Ella misma ha incitado a otros artistas a hacer algo de beneficio con su dinero, al mismo tiempo que destina parte de su propia fortuna a respaldar organizaciones benéficas.

¿Por qué Elon Musk se convertiría en trillonario?

Reportes recientes dieron a conocer que los inversores de Tesla estaba evaluando aprobar un paquete salarial de mil millones de dólares para Elon Musk, que lo pondría como el primer trillonario.

Esto fue lo que criticó Billie Eilish en redes sociales, señalando la cada vez más marcada desigualdad en el mundo, ya que mientras los “ultra ricos” se dan bonos que elevan su capital, millones de personas viven en precariedad.

Si bien no es seguro que Elon Musk se convierta en trillonario, la simple idea es lo que repugna a Billie Eilish, más cuando el dueño de Tesla nunca ha sido del agrado de la cantante.

Para que Elon Musk se vuelva trillonario, debe de hacer que Tesla alcance un valor de 8.5 mil millones de dólares, vende millones de vehículos al año, y lanzar las esperadas tecnologías de robots humanoides y robotaxis.