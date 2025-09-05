El magnate Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo gracias a una propuesta de un masivo paquete salarial de Tesla; aquí de te decimos cuáles son las claves de este caso.

En fechas recientes, la junta directiva de Tesla presentó un paquete salarial para que Elon Musk, CEO de la compañía, mantenga su atención en la empresa fabricante de vehículos, así como en el crecimiento de la misma.

En este sentido, Tesla le otorgaría acciones adicionales a Elon Musk en caso de crecer mucho más allá de su valor actual; la apuesta de la emprresa es alcanzar una capitalización de mercado mucho mayor de lo que cualquier empresa ha logrado.

Tesla pierde terreno contra automóviles eléctricos de China (Tesla vía X)

Elon Musk podría ser el primer trillonario del mundo gracias a acciones adicionales de Tesla

Actualmente, la fortuna de Elon Musk está calculada en 428.4 mil millones de dólares; sin embargo, con el nuevo paquete salarial que propone Tesla para su CEO, el magnate podría convertirse en el primer trillonario del mundo.

En esa relación de ideas, la nueva propuesta salarial le otorgaría a Elon Musk 423.7 millones de acciones adicionales de Tesla, valoradas en 143.5 mil millones de dólares, según el valor actual de las acciones de la empresa.

Sin embargo, el CEO de Tesla solo sería acreedor de la propuesta salarial en caso de la que las acciones de la empresa aumenten significativamente en los próximos años. Es decir, que esto se tendría que traducir en una capitalización de mercado de 8.5 billones de dólares.

Elon Musk; robotaxis y robots humanoides podrían aumentar masivamente las acciones de Tesla

En el marco de la propuesta de salarial que convertiría a Elon Musk en el primer trillonario del mundo, el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, afirmó que “Tesla necesita mantener a su mayor activo como CEO”, ya que él “impulsará la siguiente fase de crecimiento en la era de la IA”.

Por su parte, Wall Street considera que Tesla está bien posicionada para un éxito futuro aún mayor al que ostenta en el presente, gracias a propuestas como los vehículos autónomos, los cuáles incluyen un servicio de robotaxis y una línea de robots humanoides.

Dichas propuestas podrían generar ganancias y valor masivos para los accionistas, posiblemente superando incluso el negocio automototriz de Tesla.