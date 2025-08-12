¿Por qué Elon Musk demandará a Apple? Te contamos las increíbles razones por las que el empresario más rico del mundo busca proceder en contra de la compañía de tecnología.

Fue por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X, que el dueño de la misma plataforma dio a conocer sus intenciones de proceder legalmente en contra de la empresa.

Pero, ¿por qué Elon Musk demandará a Apple? Te explicamos cuáles son las increíbles razones por las que el multimillonario sudafricano quiere lanzarse en contra de la firma.

Elon Musk (Alex Brandon / AP)

¿Por qué Elon Musk demandará a Apple? El multimillonario lo revela

La carrera entre las inteligencias artificiales ha acelerado el desarrollo de los diversos modelos hasta puntos poco esperados y en paralelo, los empresarios también están librando sus propias batallas.

Uno de los protagonistas en el ring de las inteligencias artificiales, es el hombre más rico de todo el mundo, Elon Musk, quien advirtió que demandará a Apple en busca de favorecer a sus intereses.

Así lo indicó el empresario por medio de un par de mensajes que compartió en X, en los cuales acusó que Apple estaría incurriendo en una presunta manipulación en la App Store.

Lo anterior debido a que al exponer las increíbles razones, Elon Musk dijo que la empresa estaría favoreciendo a OpenAI y a ChatGPT y excluyendo deliberadamente a sus aplicaciones como X y Grok.

Al respecto, sostuvo que Apple “hace imposible” que cualquier empresa de IA que no sea OpenAI, alcance el número uno en el App Store, lo cual afirmó, se trata de una "violación antimonopolio inequívoca“.

En un segundo tuit, Elon Musk cuestionó de forma directa a la cuenta @Apple App Store sobre las razones por las que niega incluir a sus apps en la sección ‘Must Have’, cuando afirmó, X es la app de noticias mejor posicionada en el mundo.

Además, expuso que Grok se ha colocado en el puesto 5 entre todas las apps, ante lo cual cuestionó a Apple si está “jugando a la política”, y concluyó al sentencias que “las mentes inquisitivas quieren saber”.

Grok (Getty images)

¿Por qué Elon Musk demandará a Apple? Esto es lo que podría pasar

Ante las quejas que Elon Musk lanzó contra Apple sobre un supuesto comportamiento ilegal, se ha generado la duda sobre las posibilidades de que realmente demande a la empresa.

En torno a ello, especialistas indican que Elon Musk sí podría judicializar su disputa con Apple, alegando prácticas anticompetitivas, especialmente por presuntamente excluir a Grok de espacios editoriales clave y favorecer a OpenAI.

Si bien Apple enfrenta presión regulatoria, Elon Musk estaría obligado a probar que hay un “sesgo editorial” no aislado que es parte de un patrón sistemático que limita la competencia en distribución de aplicaciones.

En torno al tema, hay precedentes como el caso Epic vs Apple que ofrece un marco útil pero no definitivos, debido a que si bien tras ese episodio se ordenaron cambios, no se declaró un monopolio ilegal en el ecosistema iOS.

Por ello, es necesario que Elon Musk demuestre la discriminación estructural con datos comparativos y evidencia técnica para poder obtener un fallo a su favor que podría reconfigurar la curaduría digital en plataformas cerradas.