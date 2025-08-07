El empresario y gigante de la tecnología, Elon Musk, dijo este jueves que su proyecto Grok 5 es mejor que ChatGPT5, proclamándose así como el ganador de la “guerra de la inteligencia artificial”.

En su anuncio, Elon Musk adelantó que XAI, su empresa de inteligencia artificial, lanzará el novedoso Grok 5 para finales de este 2025, prometiendo que será “devastadoramente bueno”.

Aunque no ahondó en detalles, dijo que la versión actual de chatbot de Grok es mejor que la de ChatGPT5 de OpenAI, la cual fue recién publicada en tres versiones este jueves 7 de agosto.

¿Es ciudadano de Estados Unidos? Elon Musk tiene 3 nacionalidades (Especial)

Elon Musk se declara ganador de la “guerra de la inteligencia artificial” con Grok 5

En sus redes sociales, Elon Musk recordó que "Grok 4 Heavy era más inteligente hace dos semanas de lo que ahora es GPT5, y que G4H ya es mucho mejor", tras el lanzamiento de ChatGPT5.

Aunque señaló que Grok 5 será “devastadoramente bueno”, usuarios recordaron las polémicas por las respuestas -algunas políticamente incorrectas- que ha realizado recientemente la inteligencia artificial de Elon Musk.

La guerra de la inteligencia artificial aún no tiene un claro ganador, pues ChatGPT5 fue lanzado de manera gratuita recién este jueves con la promesa de mejorar sus modos de investigación y búsqueda de datos.

ChatGPT5 está disponible para usuarios de la versión gratuita de ChatGPT, así como para quienes usan la API de OpenAI, incluyendo variantes como GPT-5, GPT-5-mini, GPT-5-nano y GPT-5-chat.

¿Cuáles son las funciones de ChatGPT5? Según Elon Musk, Grok 5 es mejor

Los desarrolladores de OpenAI señalaron que ChatGPT5 cuenta con nuevas actualizaciones y funciones, tales como una mayor capacidad para resolver problemas complejos.

Algunas de las más sonadas, son:

Incorpora personalidades de respuesta predefinidas: Cynic, Robot, Listener y Nerd

Conservación del contexto sin importar lo extenso de la conversación

Mejor comprensión de instrucciones con matices o variaciones sutiles

Traducción automática entre idiomas de texto y voz

Generación de contenido técnico y especializado

Implementación de modelos de predicción en tiempo real