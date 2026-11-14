Luego de la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, Elon Musk manifestó su apoyo para que el directivo retome el cargo.

Así lo reveló el magnate por medio de una publicación que compartió en X, en la que señaló que firmó una petición a favor de que sea reinstaurado como CEO de Nvidia.

Cabe destacar que al insistir en su apoyo a Jensen Huang, Elon Musk no descartó la posibilidad de extenderle una invitación para integrarse a alguno de sus diversos proyectos.

Elon Musk apoya regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia

El 12 de noviembre de 2026, Jensen Huang renunció de forma inmediata a sus cargos de presidente, CEO y miembro del consejo de Nvidia, luego de 33 años en la empresa.

La renuncia se concretó tras destaparse un escándalo por infidelidad que originó una investigación interna sobre sus relaciones extramatrimoniales en las que se incluye Alice Huang, una empresaria china señalada por presunto espionaje.

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo de infidelidad (Eduardo Díaz SDP Noticias )

La salida de Jensen Huang generó una oleada de apoyo a su favor y que busca que se le reintegre en el cargo de CEO de Nvidia, a la que se sumó el hombre más rico del mundo, Elon Musk.

En su breve mensaje con el que respondió a un tuit previo en el que un usuario pidió la reinstalación de Jensen Huang, Elon Musk resaltó que está totalmente a favor de la idea.

Incluso, el empresario indicó que ya se ha lanzado una petición en la que se demanda la reinstauración del directivo en el cargo, misma que él ya la firmó.

Elon Musk apoya regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia (@elonmusk/X)

Elon Musk no descarta integrar a Jensen Huang en alguno de sus proyectos

El pronunciamiento de Elon Musk con el que estableció su apoyo a Jensen Huang para que regrese como CEO de Nvidia, no ha sido el único guiño que le ha lanzado al directivo.

En medio del escándalo que se destapó por el caos de infidelidad, Elos Musk señaló que no descartaría integrar al directivo en alguno de sus proyectos.

Así lo indicó en un mensaje previo en el que tras ser emplazado a contemplar la posibilidad de contratar a Jensen Huang, el multimillonario indicó que hacerlo “sería un honor”.