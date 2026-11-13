Regina del Pilar Campos Incháustegui es hija de la actriz Regina Torné y del músico Carlos Campos.

La hija de Regina Torné cumple una sentencia de 35 años por homicidio en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

¿Quién es Regina del Pilar Campos Incháustegui? Hija de Regina Torné

Regina del Pilar Campos Incháustegui fue la única hija de la actriz Regina Torné, fruto de su matrimonio con Carlos Campos.

La hija de Regina Torné no hizo una vida pública y tampoco se dedicaba al medio del espectáculo.

Regina Torné y su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui (Especial )

Fue detenida en 2006 por el homicidio de Maribel Monroy, esposa de su pareja, Édgar Rogelio Eslava.

¿Qué edad tiene Regina del Pilar Campos Incháustegui?

No hay una fecha exacta sobre el nacimiento de Regina del Pilar Campos Incháustegui, pero se sabe que nació en los setentas y podría tener más de 50 años.

¿Quién es el esposo de Regina del Pilar Campos Incháustegui?

Regina del Pilar Campos Incháustegui era divorciada y mantuvo un relación con un taxista llamado Édgar Rogelio Eslava.

¿Qué signo zodiacal es Regina del Pilar Campos Incháustegui?

Se desconoce le signo zodiacal de Regina del Pilar Campos Incháustegui.

¿Cuántos hijos tiene Regina del Pilar Campos Incháustegui?

Regina del Pilar Campos Incháustegui tiene dos hijas y un hijo.

¿Qué estudió Regina del Pilar Campos Incháustegui?

Se desconoce el nivel educativo de Regina del Pilar Campos Incháustegui.

¿En qué ha trabajado Regina del Pilar Campos Incháustegui?

Se desconoce cuál era la profesión de Regina del Pilar Campos Incháustegui previo a ingresar a prisión.

Trascendió que Regina del Pilar Campos Incháustegui imparte clases de inglés a reclusas del penal de Santa Martha Acatitla y participa en otras actividades.

Regina del Pilar Campos, hija de Regina Torné (Especial )

Regina Torné habría dejado de visitar a Regina del Pilar Campos Incháustegui en 2014, cuando se mudó a Puebla y no se habrían despedido.