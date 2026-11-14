Microsoft y autoridades estadounidenses rechazaron que exista una relación entre la reciente caída global de los servicios de la compañía y la suspensión temporal de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Las especulaciones surgieron luego de que la caída global de Microsoft y la suspensión temporal de vuelos a Estados Unidos ocurrieran en un periodo cercano, lo que llevó a usuarios y analistas a cuestionar si compartían una misma causa.

Sin embargo, tanto Microsoft como funcionarios del Gobierno de Estados Unidos señalaron que se trata de eventos distintos y sin evidencia de conexión entre sí.

Markwayne Mullin descarta relación entre caída de Microsoft y suspensión de vuelos en Estados Unidos

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, negó que haya relación entre la caída de Microsoft y la suspensión de vuelos en Estados Unidos.

“No veo ninguna razón para relacionar esas dos cosas. Son cuestiones distintas.” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional

En una declaración para The New York Times, Microsoft indicó que no tiene indicios sobre que la interrupción global de sus servicios tenga que ver con el cese de vuelos que ordenó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre si la suspensión de vuelos tiene que ver con un ciberataque, Markwayne Mullin puntualizó que trabaja con el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y que no descarta ninguna posibilidad.

Sin embargo, puntualizó que lo primordial por ahora es la seguridad de las personas que “están volando” para asegurarse que aterricen a salvo .

“Estamos trabajando con el secretario (Sean )Duffy en este asunto. En este momento, no descartamos ninguna posibilidad. Lo primordial es la seguridad de todas las personas que están volando. Podemos asegurar que todos están a salvo: tanto quienes se encuentran actualmente en el aire o a bordo de un avión, como sus seres queridos. Como ya he dicho, nos aseguraremos de que aterricen, y lo haremos de manera segura. En este momento, no podemos descartar nada; nuestra prioridad absoluta es garantizar la seguridad de todos y restablecer las operaciones.” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional

Hoy 13 de noviembre la FAA de Estados Unidos canceló todos los vuelos de salida tras hallar un problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo.