El Consejo de Administración de Nvidia ha confirmado este jueves 12 de noviembre la renuncia con efecto inmediato de su CEO: Jensen Huang, cuya dimisión llega tras el escándalo de infidelidad protagonizado junto a Alice Huang.

Tras la salida de Jensen Huang, la actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, Colette Kress asumirá el cargo de directora ejecutiva interina.

Mientras que por primera vez, Nvidia nombrará a un primer presidente de junta directiva, Harvey C. Jones, ex CEO de la empresa de software Synopsys y miembro de la junta de la empresa software desde 1993.

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