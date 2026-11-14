La aerolínea mexicana Aeroméxico hizo un llamado a todos los usuarios que tengan programados vuelos a Estados Unidos, para que revisen el estatus de sus viajes ante la suspensión de despegues.

Por medio de un mensaje en X, la empresa indicó que la suspensión de despegues afectará las operaciones ya programadas, por lo que resaltó que es necesario rastrear los vuelos que se vayan a realizar.

Solicitamos a nuestros pasajeros ingresar a este enlace para conocer el estatus de su vuelo. Aeroméxico

Cabe destacar que la sugerencia lanzada por Aeroméxico se emitió luego de que las autoridades de Estados Unidos suspendieron los vuelos por fallas en los sistemas de comunicación.

Vuelos de Estados Unidos (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Aeroméxico pide rastrear vuelos a Estados Unidos ante suspensión de despegues

La tarde del viernes 13 de noviembre, autoridades de Estados Unidos informaron que se suspenden los despegues en el país debido a complicaciones en los sistemas de comunicación.

En consecuencia, aerolíneas de diversos países han emitido alertas a los usuarios en las que se advierte por afectaciones y retrasos en las operaciones ya programadas, como el caso de Aeroméxico.

En su publicación, Aeroméxico resaltó que la orden emitida por las autoridades de Estados Unidos genera “afectaciones en diversos vuelos”, ante lo cual pidió a los usuarios rastrear los traslados que tengan.

Para ello, la empresa sostuvo que los pasajeros que así lo dispongan, podrán consultar el estatus de sus vuelos por medio de su sitio oficial.

Aeroméxico pide rastrear estatus de vuelos a Estados Unidos (@Aeromexico/X)

Autoridades de Estados Unidos suspendieron vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó una suspensión de despegues debido a una falla en los sistemas de comunicación de los centros de control aéreo.

La medida lanzada el viernes 13 de noviembre obligó a todas las aeronaves en tierra permanecer en los aeropuertos hasta nuevo aviso, mientras que los aviones en el aire pudieron completar sus trayectos.

Autoridades estadounidenses, entre ellas el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aclararon que no se trató de un ataque terrorista, sino de una interrupción en las telecomunicaciones.

Ante ello, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México ordenó que todas las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanecieran en tierra.