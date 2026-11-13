Querétaro vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas por Fox One.

  • Partido: Querétaro vs Rayados
  • Fase: Jornada 16 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Transmisión: Fox One

Querétaro vs Rayados es el partido pendiente programado para este sábado 14 de noviembre, en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Querétaro vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

El sábado 14 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 7 de la Liga MX, día en que se miden Querétaro vs Rayados.

Querétaro vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Querétaro vs Rayados.

Querétaro vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

El partido Querétaro vs Rayados podrá verse a través de la señal de Fox One.

  • Partido: Querétaro vs Rayados
  • Fase: Jornada 16 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Transmisión: Fox One