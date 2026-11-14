Chivas vs FC Juárez definen la segunda serie de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Sábado 14 de noviembre a las 21:06 horas, por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Cuartos de final | partido de vuelta

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas y FC Juárez empataron sin goles, por lo que al Rebaño le basta mantener la igualdad global para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil.

FC Juárez requiere de vencer a Chivas para seguir en la competencia del Apertura 2026.

Chivas es la escuadra favorita para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil BBVA. (Samuel Delgado / Samuel Delgado)

Chivas vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El sábado 14 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Chivas vs FC Juárez.

Chivas vs FC Juárez: Horario del partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Chivas vs FC Juárez de la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Chivas vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido Chivas vs FC Juárez podrá verse a través de la señale de Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.