El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando a Nvidia, así como a Jensen Huang, ex CEO y cofundador de la empresa tecnológica por sus negocios en inteligencia artificial.

Negocios en inteligencia artificial de Nvidia que tendría fuertes vínculos con empresas chinas en medio de la pugna tecnológica entre Washington y Beijing

Además de encontrar vínculos con China, la empresa tecnológica Nvidia estaría violando normas de exportación, según la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

Nvidia habría realizado desvío ilegal de chips a China: Departamento de Justicia

Ante la investigación del Departamento de Justicia, se dice que Nvidia habría realizado desvío ilegal de chips a China.

Dichos desvíos de chips a China se habrían destapado, ante una investigación previa del Departamento de Justicia a Megaspeed International, firma de centros de datos de Singapur donde Alice Huang fue directiva.

Asimismo, autoridades de Singapur también se encuentran investigando si Megaspeed habría desviado chips avanzados de Nvidia a usuarios en China; pues hasta ahora la compañía ha negado las acusaciones.

Dicha investigación del Departamento de Justicia, llega después de que la propia Nvidia también abrió una de forma interna para examinar informes de que su ex director ejecutivo pudo haber sido blanco de una operación de inteligencia extranjera, ante el escándalo de infidelidad.