Eduardo Yáñez reveló que trataron de extorsionarlo a través de una llamada; le exigían más de 185 mil pesos.
El actor compartió un video donde contó que recibió una llamada donde una mujer realizaba actos sexuales, y posteriormente le exigían una fuerte cantidad de dinero a cambio de no publicar la imagen.
Eduardo Yáñez denuncia que es víctima de extorsión y le exigen 185 mil pesos
Todo inició cuando Eduardo Yáñez recibió una llamada el 12 de noviembre de un número desconocido y al responder vio a “una mujer tocándose”.
Cuando yo contesté había una mujer tocándose y yo me quedé así de qué pedo, colgué.Eduardo Yáñez
Al día siguiente, Eduardo Yáñez recibió un mensaje donde le exigían más de 185 mil pesos o de lo contrario lo exhibirían respondiendo la llamada.
El actor recibió otra llamada donde suplantaron la identidad de Pedro Ferriz Hijar, quien le recomendaba llamar a un “policía” para que lo ayudara con su caso.
Recibo una llamada donde se hacen pasar por Pedro Ferriz Hijar (…) diciéndome que había publicado algo y me dijo, si quieres te ayudo y te conecto con este oficial de la policía.Eduardo Yáñez
Eduardo Yáñez mencionó que al contactar al supuesto policía —con un acento similar al de República Dominicana—, este le pidió que continuará hablando con la extorsionadora, a quien identificó el actor como Kathy.
Delincuentes extranjeros habrían tratado de extorsionar a Eduardo Yáñez
Eduardo Yáñez no accedió a seguir con la extorsión de este supuesto policía e investigó los números que lo contactaron, por lo que descubrió que eran de Santo Domingo, República Dominicana.
Eduardo Yáñez no reveló si denunció los hechos, pero admite que su error fue contestar la llamada del número que no conocía y pide a sus seguidores no caer en este tipo de extorsiones.