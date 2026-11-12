La empresa tecnológica Megaspeed International, con sede en Singapur, prometió colaborar plenamente con el gobierno de Estados Unidos en las investigaciones relacionadas con posibles riesgos para la seguridad nacional, luego del escándalo que involucra al ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

En su primer pronunciamiento público desde que surgieron las acusaciones de Nvidia, la compañía aseguró que toma muy en serio el cumplimiento de las leyes estadounidenses sobre controles de exportación.

Megaspeed contrata firma legal para revisar sus operaciones tras escándalo de Nvidia

A través de un comunicado firmado por su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan, Megaspeed manifestó su disposición para trabajar de manera transparente con las autoridades.

La empresa confirmó que ya coopera con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense (BIS) y que está dispuesta a colaborar con cualquier otra dependencia gubernamental ante el escándalo del CEO de Nvidia y su amorio con una supuesta espía de China.

Además, contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para realizar un inventario integral de sus chips informáticos y verificar el cumplimiento de sus controles de exportación.

GPU de NVIDIA (Cortesía)

El caso también involucra a Jensen Huang, exCEO de Nvidia luego de que reportes periodísticos señalaran que habría mantenido una relación con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, sospechosa de presuntamente actuar como agente del gobierno chino; estas versiones no han sido confirmadas de manera independiente por Associated Press.

El FBI investiga las acusaciones, mientras la junta directiva de Nvidia habría discutido el futuro de Huang al frente de la compañía, sin que se conociera una resolución.

Megaspeed también enfrenta cuestionamientos por presuntas exportaciones ilícitas de chips avanzados de Nvidia a China, acusaciones que la empresa rechazó anteriormente.