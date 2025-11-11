Liverpool se prepara una vez más para traer las mejores ofertas del Buen Fin 2025 que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, por lo que aquí te decimos cuáles serán los descuentos por categoría.

Recuerda que, en esta nueva edición del Buen Fin 2025 en Liverpool, podrás adquirir tus artículos en tienda física, en línea o en la app Liverpool Pocket , con envío gratis en toda la República Mexicana.

Liverpool 2025 (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Cuáles serán las ofertas del Buen Fin 2025 en Liverpool? Conoce los descuentos por categorías

La página oficial de Liverpool indica que sus ofertas se darán a conocer el día que inicia el Buen Fin, es decir, el 13 de noviembre de 2025.

Sin embargo, adelantó que los descuentos por categoría del Buen Fin 2025 podrás encontrarlos en los siguientes pasillos de Liverpool:

Electrónica

Belleza

Muebles

Hogar

Zapatos

Deportes

Videojuegos

Como ya es costumbre, Liverpool también señaló que habrá promociones con las tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias para este Buen Fin 2025.

¿Cuáles serán los horarios del Buen Fin 2025 en Liverpool?

En Liverpool podrás disfrutar de las ofertas del Buen Fin 2025 en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, comenzando el 13 de noviembre y terminando el 17 de noviembre.

También podrás comprar en cualquier momento del día a través de la app Liverpool Pocket o en liverpool.com.mx, donde encontrarás los mismos descuentos que en tienda.