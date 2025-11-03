El Buen Fin 2025 ya tiene fechas confirmadas: del 13 al 17 de noviembre, siendo esta su 15ª edición en México de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Estos son los detalles de El Buen Fin 2025 para el 13 al 17 de noviembre

Como se sabe, el Buen Fin 2025 es una iniciativa pública que emula al Black Friday que se hace cada año en Estados Unidos; pero en este caso es para dar visibilidad a los productos, marcas y servicios nacionales.

En este año, el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, el cual comúnmente es conocido como “el fin de semana más barato”, correspondiente al fin de semana largo que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.

🎉🛍 ¡El Buen Fin cumple XV años! 🛍🎉

Este 2025 celebramos la 15ª edición del evento de descuentos más esperado 🙌✨

Del 13 al 17 de nov. disfruta ofertas, promociones y sorpresas 🎂🎁

A diferencia de otros años, el Buen Fin 2025 iniciará el día jueves para que haya más oportunidad de que los consumidores aprovechen las diferentes ofertas y promociones en las miles de tiendas que están inscritas a esta iniciativa.

De acuerdo con las estimaciones, se espera que durante el Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre, se rebasen los 200 mil millones de pesos en ventas; la Secretaría de Economía reveló que en 2024, se alcanzaron los 172 mil 900 millones de pesos.

Cabe mencionar que para este 15 aniversario del El Buen Fin 2025, Walmart regresa a ser parte de esta edición quien había dejado de participar desde el 2019 al dejar de ser parte de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio (ANTAD).