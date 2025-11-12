No te pierdas el Buen Fin 2025 en Infinix, acá el precio de los NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro.

Si estás pensando renovar tu smartphone, la marca Infinix ofrecerá algunos descuentos.

Este es el precio del NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro por el Buen Fin 2025 en Infinix

El precio de los celulares NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro en el Buen Fin 2025 ya fue revelado.

Del 13 al 17 de noviembre, Infinix ofrecerá descuentos de hasta 500 pesos en sus dispositivos móviles versión Pro y versión estándar:

  • NOTE 50 Pro: De 4 mil 799 pesos a 4 mil 299 pesos
  • HOT 60 Pro: De 3 mil 699 pesos a 3 mil 299 pesos
  • GT30 Pro: De 6 mil 299 pesos a 5 mil 999 pesos
  • NOTE 50X: De 3 mil 799 pesos a 3 mil 699 pesos

Además de los celulares, Infinix pondrá en rebaja algunos accesorios como audífonos y relojes inteligentes:

  • XWATCH H4: De 499 pesos a 379 pesos
  • GTBUDS 3: De 499 pesos a 348 pesos
  • ZCLIP: De 699 pesos a 459 pesos
  • XBAND: De 699 pesos a 579 pesos
NOTE 50 Pro
NOTE 50 Pro (Especial)

Buen Fin 2025 en Infinix: ¿Dónde comprar NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro?

A continuación, te decimos dónde aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025 de Infinix.

Los smartphones NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro se encuentran en Mercado Libre con la opción de adquirir a meses sin intereses con tarjeta Mercado Pago.

Mientras que los accesorios de Infinix se puede pedir desde TikTok Shop.

El Buen Fin 2025 en Infinix
El Buen Fin 2025 en Infinix (Especial)