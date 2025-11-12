No te pierdas el Buen Fin 2025 en Infinix, acá el precio de los NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro.
Si estás pensando renovar tu smartphone, la marca Infinix ofrecerá algunos descuentos.
Este es el precio del NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro por el Buen Fin 2025 en Infinix
El precio de los celulares NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro en el Buen Fin 2025 ya fue revelado.
Del 13 al 17 de noviembre, Infinix ofrecerá descuentos de hasta 500 pesos en sus dispositivos móviles versión Pro y versión estándar:
- NOTE 50 Pro: De 4 mil 799 pesos a 4 mil 299 pesos
- HOT 60 Pro: De 3 mil 699 pesos a 3 mil 299 pesos
- GT30 Pro: De 6 mil 299 pesos a 5 mil 999 pesos
- NOTE 50X: De 3 mil 799 pesos a 3 mil 699 pesos
Además de los celulares, Infinix pondrá en rebaja algunos accesorios como audífonos y relojes inteligentes:
- XWATCH H4: De 499 pesos a 379 pesos
- GTBUDS 3: De 499 pesos a 348 pesos
- ZCLIP: De 699 pesos a 459 pesos
- XBAND: De 699 pesos a 579 pesos
Buen Fin 2025 en Infinix: ¿Dónde comprar NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro?
A continuación, te decimos dónde aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025 de Infinix.
Los smartphones NOTE 50 Pro, GT30 Pro y HOT 60 Pro se encuentran en Mercado Libre con la opción de adquirir a meses sin intereses con tarjeta Mercado Pago.
Mientras que los accesorios de Infinix se puede pedir desde TikTok Shop.