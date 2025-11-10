En esta nueva edición del Buen Fin 2025 encontrarás las mejores promociones, bonificaciones y meses sin intereses en tu banco BBVA.

Toma en cuenta que el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2025, tal como informó la Secretaría de Economía.

El Buen Fin 2025 (Michelle Rojas)

¿Qué promociones tendrá BBVA por el Buen Fin 2025? Encuentra bonificaciones y meses sin intereses

BBVA tendrá promociones, bonificaciones y meses sin intereses para este Buen Fin 2025. A continuación, te presentamos algunas de ellas:

Compra en el Buen Fin 2025 con tu tarjeta de crédito BBVA y paga hasta marzo del 2026

Realiza tu compra en el Buen Fin 2025 y recibe hasta 10% de bonificación

Considera que los 3 meses sin intereses (MSI) de BBVA serán válidos siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos del Buen Fin 2025:

Tener inscripción desde la App BBVA

Aplica en compras a una exhibición con tarjetas de crédito físicas y digitales

El monto mínimo de compra es de 3 mil 500 pesos, los cuáles no son acumulables

En el caso de la bonificación del 10 por ciento, esta aplicará en caso de realizar una compra a MSI en los comercios participantes y se verá reflejada de manera automática, pero recuerda:

Participan compras a plazos de 12 a 24 MSI, las cuales no son acumulables

Monto máximo de bonificación 2 mil 500 pesos por día y cliente

Toma en cuenta que en algunos comercios el monto de compra mínima será distinto, por lo que no deberás olvidar consultar los términos y condiciones.