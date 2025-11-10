En esta nueva edición del Buen Fin 2025 encontrarás las mejores promociones, bonificaciones y meses sin intereses en tu banco BBVA.
Toma en cuenta que el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2025, tal como informó la Secretaría de Economía.
¿Qué promociones tendrá BBVA por el Buen Fin 2025? Encuentra bonificaciones y meses sin intereses
BBVA tendrá promociones, bonificaciones y meses sin intereses para este Buen Fin 2025. A continuación, te presentamos algunas de ellas:
- Compra en el Buen Fin 2025 con tu tarjeta de crédito BBVA y paga hasta marzo del 2026
- Realiza tu compra en el Buen Fin 2025 y recibe hasta 10% de bonificación
Considera que los 3 meses sin intereses (MSI) de BBVA serán válidos siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos del Buen Fin 2025:
- Tener inscripción desde la App BBVA
- Aplica en compras a una exhibición con tarjetas de crédito físicas y digitales
- El monto mínimo de compra es de 3 mil 500 pesos, los cuáles no son acumulables
En el caso de la bonificación del 10 por ciento, esta aplicará en caso de realizar una compra a MSI en los comercios participantes y se verá reflejada de manera automática, pero recuerda:
- Participan compras a plazos de 12 a 24 MSI, las cuales no son acumulables
- Monto máximo de bonificación 2 mil 500 pesos por día y cliente
Toma en cuenta que en algunos comercios el monto de compra mínima será distinto, por lo que no deberás olvidar consultar los términos y condiciones.