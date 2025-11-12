Sephora tendrá imperdibles ofertas y descuentos en diversos productos de belleza con motivo del Buen Fin 2025, el cual inicia desde el jueves 13 y finaliza el lunes 17 de noviembre.

Toma en cuenta que esta edición liderada por la Secretaria de Economía será la más extensa en la historia del Buen Fin, lo que te dará más días para aprovechar las siguientes promociones de Sephora:

50% OFF en maquillaje

9 meses sin intereses en perfumes

50% menos en skincare y cuidado de la piel

Sephora (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Cuáles serán las ofertas del Buen Fin 2025 en Sephora? Conoce los descuentos en belleza

El Buen Fin 2025 llega a Sephora México con envíos gratis con un mínimo de compra de 400 pesos, así como descuentos de hasta 50% menos en las mejores marcas de belleza, en los productos de:

Cases de maquillaje

Labiales

Paletas de sombras

Iluminadores y primers

Además, podrás encontrar promociones en skincare y cuidado de la piel hasta con 50% de descuento en Sephora:

Sueros faciales

Cremas hidratantes

Mascarillas y tratamientos de las mejores marcas de cuidado de la piel

En cuanto a los perfumes de Sephora, aprovecha 9 meses sin intereses en las fragancias exclusivas para hombre y mujer con descuentos únicos.

Recuerda que todas las ofertas del Buen Fin 2025 en Sephora aplican tanto en su tienda en línea sephora.com.mx como en todas sus tiendas físicas en México.

¿Qué marcas participan en Buen Fin Sephora 2025?

En este Buen Fin Sephora 2025 participan más de 20 marcas premium incluyendo:

Fenty Beauty

Huda Beauty

Charlotte Tilbury

Dior

Lancôme

Rare Beauty

Glow Recipe

Sol de Janeiro

Valentino

Kayali

Patrick Ta

Make up by Mario

Sephora Collection