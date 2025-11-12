Sephora tendrá imperdibles ofertas y descuentos en diversos productos de belleza con motivo del Buen Fin 2025, el cual inicia desde el jueves 13 y finaliza el lunes 17 de noviembre.
Toma en cuenta que esta edición liderada por la Secretaria de Economía será la más extensa en la historia del Buen Fin, lo que te dará más días para aprovechar las siguientes promociones de Sephora:
- 50% OFF en maquillaje
- 9 meses sin intereses en perfumes
- 50% menos en skincare y cuidado de la piel
¿Cuáles serán las ofertas del Buen Fin 2025 en Sephora? Conoce los descuentos en belleza
El Buen Fin 2025 llega a Sephora México con envíos gratis con un mínimo de compra de 400 pesos, así como descuentos de hasta 50% menos en las mejores marcas de belleza, en los productos de:
- Cases de maquillaje
- Labiales
- Paletas de sombras
- Iluminadores y primers
Además, podrás encontrar promociones en skincare y cuidado de la piel hasta con 50% de descuento en Sephora:
- Sueros faciales
- Cremas hidratantes
- Mascarillas y tratamientos de las mejores marcas de cuidado de la piel
En cuanto a los perfumes de Sephora, aprovecha 9 meses sin intereses en las fragancias exclusivas para hombre y mujer con descuentos únicos.
Recuerda que todas las ofertas del Buen Fin 2025 en Sephora aplican tanto en su tienda en línea sephora.com.mx como en todas sus tiendas físicas en México.
¿Qué marcas participan en Buen Fin Sephora 2025?
En este Buen Fin Sephora 2025 participan más de 20 marcas premium incluyendo:
- Fenty Beauty
- Huda Beauty
- Charlotte Tilbury
- Dior
- Lancôme
- Rare Beauty
- Glow Recipe
- Sol de Janeiro
- Valentino
- Kayali
- Patrick Ta
- Make up by Mario
- Sephora Collection