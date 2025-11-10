La nueva edición del Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina, por lo que aquí te presentamos las mejores promociones, bonificaciones y meses sin intereses que tendrá para ti Banamex.

En caso de que desees participar en este Buen Fin que encabeza la Secretaría de Economía, lo primero que debes saber es que este evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre 2025.

El Buen Fin 2025 (Michelle Rojas)

¿Qué promociones tendrá Banamex por el Buen Fin 2025? Encuentra bonificaciones y meses sin intereses

El sitio oficial de Banamex informó que, del 13 al 17 de noviembre, tendrá un 10% de bonificación hasta por 10 mil pesos que compres a meses sin intereses en este Buen Fin 2025.

En caso de que desees un beneficio a un mayor, deberás estar atento a las horas Banamex del Buen Fin 2025. Estas se realizarán en el siguiente horario del 13 al 17 de noviembre:

Consigue un 30% de bonificación: Realiza tu compra a las 15:00 a 17:00 horas (hora centro) en negocios seleccionados

Consulta el sitio de Banamex, a partir del 13 de noviembre, para conocer los negocios que te darán 30% de bonificación

Debes tomar en cuenta que, para participar en el Buen Fin 2025, es necesario registrarse desde la aplicación disponible para iOS y Android de Banamex, o directamente en su micrositio de la promoción.