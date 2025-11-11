El Palacio de Hierro ofrecerá las mejores ofertas, meses sin intereses y descuentos por categorías con motivo del Buen Fin 2025, que se celebrará desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Se trata de la edición más larga en la historia del Buen Fin encabezada por la Secretaria de Economía, así que no te pierdas de los descuentos increíbles e imperdibles ofertas que habrá en el Palacio de Hierro.

El Palacio de Hierro (Especial )

¿Qué ofertas habrá en el Palacio de Hierro por el Buen Fin 2025? Conoce los descuentos por categoría

En este Buen Fin 2025 podrás disfrutar de hasta 60% de descuento en una amplia variedad de productos en el Palacio de Hierro, incluyendo rebajas en las siguientes categorías:

Ropa

Zapatos

Accesorios

Electrónica

Hogar

Juguetes

Videojuegos

El Buen Fin 2025 en el Palacio de Hierro también tendrá meses sin intereses en las siguientes secciones:

Moda: Hasta 12 meses sin intereses con la Tarjeta Palacio y hasta 9 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes

Tecnología: Hasta 18 meses sin intereses con Tarjeta Palacio y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes

Hogar: Hasta 18 meses sin intereses con Tarjeta Palacio y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes

¿Qué promociones habrá para las tarjetas de crédito en El Palacio de Hierro por el Buen Fin 2025?

Durante El Buen Fin 2025, podrás acceder a una variedad de promociones especiales al pagar con tu tarjeta bancaria, incluyendo bonificaciones, cashback, y meses sin intereses.

Banamex: Obtén un 30% de bonificación en compras acumuladas de 10 mil pesos o más a 6 meses sin intereses en adelante, exclusivamente el día 13 de noviembre de 3 a 5 pm

Banorte: Obtén hasta 12 mil pesos de bonificación con tu tarjeta de crédito, si tienes tu nómina Banorte

BBVA: Compra hoy y paga en marzo 2026 a 3 meses sin intereses comprando 3 mil 500 pesos o más

Falabella: Otorga un 15% de cashback en dinero electrónico en compras a meses sin intereses

HSBC: Ofrece hasta un 20% de devolución en compras realizadas a 6 meses sin intereses

Santander: Consigue hasta 15% de cashback en compras a 3 mil pesos a meses sin intereses

Scotiabank: Obtén hasta 20% de cashback al comprar 10 mil pesos o más con tu Tarjeta de Crédito

Recuerda que todos estos beneficios están sujetos a Términos y Condiciones, específicos de cada institución bancaria.