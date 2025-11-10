Estamos a unos días de celebrar el Buen Fin 2025, por lo que es importante que conozcas cuáles serán las mejores promociones, bonificaciones y meses sin intereses que encontrarás en HSBC.

Recuerda que esta nueva edición del Buen Fin 2025, encabezada por la Secretaría de Economía de México, se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2025.

HSBC (Cuartoscuro / Saúl López)

¿Qué promociones tendrá HSBC por el Buen Fin 2025? Encuentra bonificaciones y meses sin intereses

HSBC México acaba de dar a conocer los beneficios que tendrá para sus clientes durante este Buen Fin 2025.

En su portal oficial, HSBC publicó tres beneficios clave para sus clientes:

Compra en el Buen Fin 2025 y empieza a pagar hasta marzo 2025 Divide tus compras del Buen Fin 2025 a 3 meses sin intereses (en ciertas compras) Obtén el doble de puntos dentro de su programa de recompensas con tus compras del Buen Fin 2025

Toma en cuenta que estas promociones, bonificaciones y meses sin intereses de HSBC solo aplicarán en compras y establecimientos que participen en el Buen Fin 2025.

¿Qué promociones tendrán las tarjetas de crédito HSBC por el Buen Fin 2025?

HSBC tendrá promociones exclusivas para sus clientes Premier o con nómina, así como para aquellos que no la tengan, con un cash back de hasta el 20 por ciento en compras realizadas con tu tarjeta de crédito.

Toma en cuenta que esta promoción sólo aplicará en compras acumuladas de 13 mil pesos, realizadas a partir de seis meses sin intereses:

Clientes premier o con nómina HSBC: 20 por ciento de devolución

Clientes no premier o sin nómina HSBC: 10 por ciento de devolución