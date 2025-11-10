Falta poco para que miles de clientes de Banorte puedan disfrutas de las mejores promociones, bonificaciones y meses sin intereses que habrá con motivo del Buen Fin 2025.

En caso de que quieras participar en este mega evento económico, toma en cuenta que este Buen Fin, que encabeza la Secretaría de Economía, se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre 2025.

¿Qué promociones tendrá Banorte por el Buen Fin 2025? Encuentra bonificaciones y meses sin intereses

Para este Buen Fin 2025, el banco Banorte ofrecerá bonificaciones en efectivo que pueden alcanzar hasta 12 mil pesos al realizar compras entre el 13 y 17 de noviembre.

A continuación, te damos las bonificaciones y meses sin intereses que tendrá Banorte:

15% de bonificación en compras a meses sin intereses en comercios participantes.

Personas con nómina en Banorte obtendrán un 10% adicional en su bonificación

Compra en el Buen Fin con la posibilidad de diferir tus pagos hasta 2026

Para acceder a cualquiera de las promociones, es indispensable registrarse en el portal ‘Mi Tarjeta Favorita’ antes de realizar las compras en el Buen Fin 2025.