Coppel ofrecerá a sus clientes las mejores ofertas y descuentos por categorías con motivo del Buen Fin 2025, el cual comenzará oficialmente desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Se trata de la edición más larga en la historia del Buen Fin encabezada por la Secretaria de Economía, por lo que tendrás más tiempo para disfrutar las ofertas de Coppel.

Coppel (cortesia)

¿Qué ofertas y descuentos por categorías habrá en Coppel por el Buen Fin 2025?

La página oficial de Coppel dio a conocer que las mejores ofertas y descuentos por el Buen Fin 2025 las encontrarás en sus pasillos de:

Celulares

Laptops

Ropa

Perfumes

Lentes

Maquillaje

Joyería

Libros

Esta edición del Buen Fin 2025 tendrá cuatro secciones con más imperdibles ofertas en Coppel, las cuales serán:

Tecnología: celulares, laptops, consolas y televisores

Moda y Belleza: tenis de marca, perfumes, ropa en tendencia

Electrodomésticos y Línea Blanca: lavadoras, refrigeradores, estufas y más

Juguetería: Bicicletas o sets de construcción LEGO

Aunque los descuentos por categorías en Coppel se darán a conocer en cuanto empiece el Buen Fin 2025, las marcas que tendrían ofertas son:

iPhone

Nintendo Switch

PlayStation

Xbox

Nike

Vans

Converse y Adidas que siempre están en tendencia.

No olvides revisar la página de Coppel.com, donde encontrarás ofertas que también están disponibles en tienda física. Revisa términos y condiciones.