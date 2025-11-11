La tienda departamental Liverpool ha confirmado la fecha de su última venta nocturna del año 2025.

Para quienes buscan las mejores ofertas y descuentos en este cierre de año, la venta nocturna de Liverpool es una gran opción.

Fecha de la última venta nocturna Liverpool del año 2025

La cuarta y última venta nocturna de Liverpool es la de Navidad para que las personas encuentren regalos a los mejores precios.

Dicha ventana de descuentos será el primer fin de semana de diciembre. Es decir, del viernes 5 al domingo 7.

Recuerda que puedes comprar en la “Nocturna de Liverpool” en tiendas físicas durante el horario habitual de la tienda que es de 11 de la mañana a 9 de la noche.

Si adquieres tu productos a través de la app Liverpool Pocket o en liverpool.com.mx tendrás cualquier momento del día para hacerlo.

Venta Nocturna Liverpool 2025 (Especial)

¿Qué descuentos habrá en la última venta nocturna Liverpool del año 2025?

Los descuentos de la última venta nocturna Liverpool del año 2025 suelen revelarse un par de días previos a su jornada de descuentos.

Se espera que estos departamentos tengan rebajas en la venta nocturna Liverpool de Navidad:

Mujer

Hombre

Niños y niñas

Muebles

Zapatos

Deportes

Electrónica

Línea blanca

Además, toma en cuenta que los beneficios que habrá en la venta nocturna de Liverpool son estos:

Meses sin intereses en toda la tienda

Envío gratis a todo el país

Click & Collect para comprar en línea y recoger en tienda

Garantía Liverpool para devoluciones sin condiciones

5% de descuento adicional en tu primera compra desde la app Liverpool Pocket con el cupón POCKETMENOS5

10% adicional en tu primera compra al tramitar tu tarjeta Liverpool