La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió sus mejores consejos para aprovechar las ofertas que habrá en esta edición del Buen Fin 2025.

En caso de que planees participar en este mega evento, lo primero que debes saber es que el Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre 2025.

El Buen Fin 2025 (Michelle Rojas)

¿Qué consejos tiene Profeco para aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025?

En beneficio de los compradores, la Profeco recomienda a la población comparar precios en diferentes comercios, en línea y en tienda física, para tomar la mejor decisión por el Buen Fin 2025.

A continuación, te damos más consejos de la Profeco para aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025:

Exigir a los establecimientos información completa de sus productos

Pedir términos y condiciones de las ofertas, promociones y restricciones

Solicitar el desglose de las ofertas o promociones en el ticket, factura o comprobante de pago

Pedir garantía por escrito con los mecanismos y condiciones para hacerla válida

No dejarse llevar sólo por el atractivo de las ofertas y promociones de productos innecesarios o de mala calidad

¿Cuáles son las diferencias entre oferta y promoción? Profeco lo recuerda

Aunado a los consejos, Profeco recordó que para El Buen Fin 2025 debes reconocer las diferencias entre oferta y promoción, acorde con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las promociones consisten en prácticas comerciales que ofrecen, adicionalmente, productos bienes o servicios de forma gratuita, a precio reducido o incentivos.

Por otro lado, las ofertas, también conocidas como baratas, descuentos o remates, se refieren al ofrecimiento de productos o servicios de la misma calidad a precios inferiores a los comunes en el establecimiento.