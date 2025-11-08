La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos (CONCANACO Servytur) reveló que espera una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos para El Buen Fin 2025.

Esto fue mencionado en un comunicado en el CONCANACO, donde también destacó a El Buen Fin como la estrategia comercial más importante en México, que celebra 15 años.

El Buen Fin 2025 está programado del 13 al 17 de noviembre en más de 200 mil negocios con ofertas en tiendas físicas y en línea, para las cuales CONCANACO estrenó aplicación.

El Buen Fin 2025 (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

De acuerdo con el presidente de CONCANACO, Octavio de la Torre, El Buen Fin 2025 dejará una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos para los 200 mil negocios locales.

Esto fue señalado durante la conferencia mañanera del jueves 6 de noviembre, en donde también invitó a los negocios a participar en El Buen Fin 2025 debido a los distintos beneficios.

En su participación, además de invitar a la ciudadanía a visitar la app preparada para el evento de ofertas, el presidente de CONCANACO señaló que en el portal preparado para verificar las promociones.

Asimismo, el sector turístico también se verá beneficiado como pronosticó la Secretaría de Turismo, con una derrama de 43 mil millones de pesos.

Además de la movilización de 1.15 millones de turistas; es decir, un incremento del 0.7% con respecto al 2024.