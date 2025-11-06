El Buen Fin 2025 está a unos días de llegar y ya se anunció la app que puedes descargarla en tu celular, por lo que te decimos paso a paso cómo hacerlo.

Así puedes descargar la app de El Buen Fin 2025

Del 13 al 17 d3 noviembre se llevará a cabo el El Buen Fin 2025, el cual será el más largo hasta el momento desde que se llegó la iniciativa, por lo que se creó una aplicación que ayudará con su gestión y así puedes descargarla a partir del 13 de noviembre:

Ingresar a App Store o Google Play Descargarla en tu smartphone Localiza tus tiendas favoritas y promociones

La app de El Buen Fin 2025 fue presentada en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 6 de noviembre, en donde se reveló que estará destinada para esta iniciativa comercial y a los comercios que participarán.

En ese sentido, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servitur), explicó como funciona la app de El Buen Fin 2025 y sus beneficios.

La app de El Buen Fin 2025 que estará disponible a partir del 13 de noviembre, permitirá a los usuarios consultar las ofertas, promociones y descuentos de las tiendas que participan en la iniciativa.

App de El Buen Fin 2025 (Especial)

Además de comprobar los establecimientos que estén formalmente registrados en El Buen Fin 2025, y así garantizar las compras seguras y fomentar el consumo nacional; en la aplicación se podrán guardar los comercios favoritos, además de encontrar su localización.

Tal y como se explicó en la conferencia matutina, esta app de El Buen Fin 2025 servirá para evitar estafas, robos y personalizar la experiencia de compra del 13 al 17 de noviembre.

Cabe recordar que este 2025, la iniciativa comercial mexicana de El Buen Fin cumple 15 años, siendo no solo una forma de fomentar las compras locales y nacionales, sino también de impulsar el desarrollo económico de México.