El Buen fin 2025 ya está aquí, por lo que aquí te compartiremos la lista completa de las promociones bancarias que Liverpool tiene disponibles para ti.

Con estas promociones bancarias podrás aprovechar las mejores ofertas de El Buen fin 2025 en Liverpool.

Estas son las promociones bancarias en Liverpool para El Buen Fin 2025

Del 13 al 17 de noviembre de 2025 podrás aprovechar las mejores ofertas que Liverpool tendrá disponible en diversos departamentos por El Buen Fin 2025.

Promociones bancarias en Liverpool por El Buen Fin 2025: lista completa (Liverpool / Facebook)

De acuerdo con Liverpool, para que compres todo aquello que necesitas en este Buen Fin 2025, podrás aprovechar las siguientes promociones bancarias:

Liverpool:

Al utilizar tu tarjeta departamental, obtendrás dobles Puntos Rosas, esto sin el pago de inscripción al programa y sin un monto mínimo de compra

AMEX:

Bonificación de mil 500 por compras de 10 mil pesos

BBVA:

Con tarjetas BBVA tendrás un 10% de bonificación en compras deferidas a 13 meses sin intereses (MSI), o podrás elegir comenzar a pagar a 3 MSI en marzo de 2026

Banamex:

Obtendrás 10% de bonificación en compras diferidas a partir de 6 MSI

Santander:

10% de bonificación en compras con tu tarjeta física o 15% de bonificación en compras con tarjeta digital

Banorte:

En compras a un solo pago con tarjeta de crédito, podrás obtener un reembolso de hasta 12 mil pesos si cuentas con Nómina Banorte

BanBajío:

Hasta 10% de bonificación en compras a MSI

Scotiabank:

Hasta 20% de cashback si compras con tarjeta de débito o crédito

Falabella:

Hasta 15% de cashback en compras a MSI

PayPal:

Hasta 24 MSI con tarjetas de bancos participantes

En caso de que seas cuentahabiente de alguna de las instituciones que te mencionamos aquí arriba, corre y aprovecha las mejores ofertas que Liverpool tiene durante este Buen Fin 2025.