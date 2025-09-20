Las tiendas Walmart acaban de anunciar que participarán en El Buen Fin 2025, por lo que es necesario que conozcas las fechas y detalles de este evento que se celebrará del jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre.

La noticia ha generado gran expectativa entre los consumidores del país, sobre todo porque Walmart no participó en El Buen Fin del año 2019 tras su salida de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD).

Sin embargo, gracias al Plan México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que Walmart estará presente en la nueva edición del Buen Fin 2025.

Ofertas en Walmart (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El Buen Fin 2025 arranca con la integración de Walmart y Bodega Aurrerá

Como algunos recordarán, Walmart no participó en El Buen Fin desde el año 2019, ya que incluso realizó su propia campaña de descuentos llamada El Fin Irresistible.

Con su participación en El Buen Fin 2025, ahora Walmart se compromete a elevar el contenido nacional, sustituir importaciones y elevar empleos debido a su gran presencia en México.

Según Javier Andrade, vicepresidente de compras en Walmart, se espera el establecimiento de ofertas en los pasillos de su tienda física, así como en su tienda en línea .

Pero eso no es todo, porque ahora Aurrera también se unirá al Buen Fin 2025 por pertenecer a Walmart Inc.

Sin embargo, se desconoce si ocurrirá lo mismo con Sam’s Club.