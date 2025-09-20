Estamos a unas semanas de celebrar El Buen Fin 2025, uno de los eventos económicos más importantes de México, así que no te quedes fuera y conoce las fechas y ofertas oficiales de descuentos.

Lo primero que debes saber es que El Buen Fin será la edición más ambiciosa hasta el momento, pues dudará cinco días a partir del jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre 2025.

La razón de esta duración sin precedentes se debe a que El Buen Fin 2025 (bajo el sello de “Hecho en México”) cumple 15 años desde su primera edición, pues fue lanzada por primera vez en el año 2011.

El Buen Fin en México (Magdalena Montiel Velázquez)

¿Qué ofertas habrá en El Buen Fin 2025?

Si bien se sabe que El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, aún no se han dado a conocer las ofertas exactas de cada tienda participante.

Normalmente, las ofertas suelen anunciarse a unos días o semanas antes del evento. Algunas tiendas que ya se perfilan para participar en El Buen Fin 2025, son:

Palacio de Hierro

Coppel

Sanborns

OXXO

Walmart

Aurrerá

Sears

Se espera que cada tienda tenga entre sus descuentos oficiales algunas ofertas como:

Meses sin intereses (MSI)

Bonificaciones o “cashback”

Rebajas o precios especiales

2x1, 3x2 o promociones similares