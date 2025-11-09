El Buen Fin 2025 se acerca, es por eso que la Policía Cibernética de Ciudad de México (CDMX) da sus recomendaciones para comprar de manera segura.

Recuerda que El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Recomendaciones de la Policía Cibernética de CDMX para El Buen Fin 2025

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin 2025, el evento económico en México que celebra 15 años.

Es por eso que la Policía Cibernética de CDMX emitió una serie de recomendaciones para comprar de manera segura:

Verificar la autenticidad de los sitios web

No abrir enlaces sospechosos, especialmente si llegan mediante mensajes de texto, números extraños o correos electrónicos desconocidos

Actualizar el software y el antivirus de los equipos electrónicos como smartphones, tablets y computadoras

Dudar de ofertas “demasiado buenas”

No compartir datos bancarios o de tarjetas de pago por mensajes o teléfono

Realizar la verificación de dos pasos para mayor seguridad

Recomendaciones de la Policía Cibernética de CDMX para comprar seguro en El Buen Fin 2025 (@SSC_CDMX / X)

De acuerdo con la Policía Cibernética de CDMX (SSCCDMX), los riesgos de fraudes, estafas, pishing o robo de datos aumentan durante El Buen Fin 2025.

Especialmente cuando llegan a verse ofertas muy atractivas y páginas que imitan a las oficiales; es por eso se emitió esta serie de consejos a los usuarios y consumidores durante El Buen Fin 2025.

Cabe mencionar que El Buen Fin 2025 será el más largo de su historia, ya que iniciará un día antes de lo previsto —el jueves 13 de noviembre— y concluirá hasta el lunes 17 de noviembre.