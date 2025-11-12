Estamos a unas horas de celebrar El Buen Fin 2025, edición que llega con descuentos totales en multas y trámites desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre.

Con esta iniciativa que podría prologarse durante más días, los gobiernos estatales y municipales buscarán que los ciudadanos regularicen su situación en caso de tener adeudos pendientes en:

Multas

Tramites vehiculares

Impuestos locales

Sin embargo, esta oportunidad no aplica en todas las entidades, por lo que en esta nota te decimos qué estados se sumarán al Buen Fin 2025.

¿Qué estados tendrán descuentos totales en multas y trámites por el Buen Fin 2025?

A continuación, te presentamos la lista de estados que tendrán descuentos totales en multas y trámites por el Buen Fin 2025:

Jalisco (vigencia del 7 de noviembre al 17 de diciembre): Descuentos de hasta 70% en multas y recargos por omiso del refrendo vehicular si se paga en línea y 60% si es presencial. Descuento para fotoinfracciones hasta 60% en línea y 50% presencial

Coahuila (vigencia del 13 al 30 de noviembre): Descuento de hasta 50% en expedición y renovación de licencias de conducir, así como en lo relacionado al control vehicular

Sinaloa (vigencia del 3 al 17 de noviembre): Descuentos del 50% en licencias de conducir y hasta 80% en trámites vehiculares como calcomanías, canje de placas, refrendo de concesiones

Yucatán (vigencia del 13 al 17 de noviembre): Reducciones del 50% en multas y recargos de impuestos y créditos. Hasta 100 % en multas de servicio de agua

Huixquilucan, Estado de México (vigencia: del 10 al 15 de noviembre): Condonación del 100 % de multas y recargos en el pago del impuesto predial

Santiago, Nuevo León (vigencia del 10 al 21 de noviembre): Descuentos de 50 a 100 % en trámites, multas de tránsito, rezago predial y modernización catastral. Para infracciones no graves de 2025: rebaja del 50%; infracciones de tránsito de 2024 y años anteriores: rebaja del 90%