Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que no se puede prescindir de China porque actualmente hay una coexistencia económica y comercial muy grande la cual no sería posible reemplazar.

“En términos económicos tu no puedes reemplazar a China del todo, no es posible, aunque estés dispuesto a pagar el costo que estés dispuesto a pagar, rebasa la lógica… no puedes prescindir de una coexistencia comercial y económica comercial con China, a diferencia de lo que fue la Guerra Fría, que no tenían ninguna relación económica con la Unión Soviética, ahora China te provee de más de la mitad, todos los bienes manufacturados que necesitas…” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

El funcionario encargado de explicar los aranceles a China y 10 países más así lo expresó en entrevista con Denise Maerker en el podcast Hablemos, de NMás.

Marcelo Ebrard insiste que aranceles a China son para proteger empleos y no por presión de Estados Unidos

Marcelo Ebrard insistió que el principal objetivo de imponer aranceles a China y otros países con los que México no tiene acuerdo comercial es proteger los empleos.

En ese sentido, apuntó a que las decisiones son internas de México y no tienen que ver con una presión de Estados Unidos para evitar el comercio entre México y China o que nuestro país sea un trampolín para la entrada del país asiático a al economía estadounidense.

También reiteró que los aranceles al grupo de once países solo representa el 8 por ciento del comercio exterior mexicano.

Marcelo Ebrard confía en que T-MEC seguirá

Marcelo Ebrard dijo que debe seguir la alianza entre México y Estados Unidos porque nuestro país es su comprador número uno, lo cual se afectaría si no hubiera tratado comercial.

Aseguró que esa posición “te da un nivel en la discusión” y hay aliados en Estados Unidos como los vendedores de gas en Texas que están de su lado.

En ese sentido dijo que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) va a seguir debido a que si se elimina impactaría las ventas de Estados Unidos.