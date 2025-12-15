¿Usas HERO Motos? La marca originaria de la India se vende en tiendas Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, y es una de las que podría incrementar sus precios en 2026 con la imposición de aranceles por parte de México.

HERO Motos llegó a México desde 2021 con modelos como:

Hunk 250R

Hunk 160R 4V

Ignitor 125

Xpulse 200 Fi

A la fecha ya ha vendido más de 100 mil motos gracias al convenio con Grupo Salinas Motos (GS Motos) que comercializa en Elektra, pero ¿qué pasará con la aplicación de aranceles?

¿Cuánto cuestan las HERO Motos que se venden en Elektra y cuánto podrían encarecerse?

Actualmente los modelos de HERO Motos que se venden en Elektra van de los 27 mil a los 66 mil pesos.

Por la mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que en general los aranceles no van a atener un grado alto de encarecimiento sino de 0.2 por ciento en general, no obstante, depende de cada producto y sector.

HERO Motos sería afectada por aranceles a productos terminados y refacciones

HERO Motos no solo seria afectada por aranceles a productos terminados sino a las autopartes pues la empresa señala que tiene disponibilidad de refacciones en todo el país.

Los modelos de HERO Motos buscan reponer a estilos de vida urbanos y de aventura, ha insistido la marca en su presentación del modelo Hunk 250R en septiembre pasado.

HERO Motos llega a Elektra de México mediante exportaciones de India

HERO Motos no se fabrican en México, por lo que la venta de sus vehículos de dos ruedas en tiendas Elektra en México es gracias a las exportaciones indias al cien por ciento.

Sus ocho fábricas están en:

6 en India

1 en Bangladesh

1 en Colombia

HERO MotoCorp se fundó en 1984 y ha llegado a vender más de 120 millones de motocicletas y scooters en 40 países en regiones de Asia, Africa, Medio Oriente y América Latina.

Uno de sus embajadores es el golfista Tiger Woods y también es patrocinadora de eventos deportivos de diverso tipo en India.