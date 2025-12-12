¿Esperas un envío de SHEIN o TEMU en 2026? Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que va a seguir el comercio con China a través de esas plataformas y contó cuáles son las implicaciones y cambios que generarán los aranceles: que sigan pagando IVA y que las ganancias para las empresas asiáticas no sean tan grandes.

“Tiene que pagar el IVA… igual que todos… vamos a meter un programa de digitalización para 3 millones 200 mil empresas pequeñas... tienen que pagar... cumplir con las normas. Entonces las plataformas también tienen que hacerlo, por eso se reformó la ley y es lo que se está haciendo ahorita… lo que los vas a obligar es si quieren vender sus productos lo van a hacer sin tantas ventajas… mantienes el precio, pero no mantienes una ganancia tan grande” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Marcelo Ebrard dijo a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que las ventajas para las empresas chinas, como subsidios en su país y grandes ganancias por comerciar con otros países tienen que enfrentar medidas comerciales.

Ahora, sus ganancias ya no serán tan grandes y SHEIN y TEMU deberán seguir pagando IVA como ya lo hacen con la más reciente reforma mexicana que los obliga a ello.

Marcelo Ebrard señala por qué se puso aranceles a China

China y los otros países a los que se les impuso aranceles solo representan el 8 por ciento del comercio exterior de México, ha insistido Marcelo Ebrard en diferentes momentos.

Algunas de las razones para poner aranceles a China y otros países son:

Tiene subsidios y por eso dan precios por debajo de los precios de referencia

Crean desempleo en México

Actual arancel no es eficaz

No hay piso parejo

Se debe cumplir con normas, sobre todo tributarias

Aplican pecios bajos para ganar mercado en México

Marcelo Ebrard insiste que aranceles ya existían; organismos empresariales aplauden fortalecimiento de la industria mexicana

Cabe recordar que Marcelo Ebrard ha señalado que no se trata de aranceles nuevos sino de un ajuste arancelario pues estos ya existían con los países con los que México no tienen un tratado comercial.

En este contexto, varias organizaciones empresariales mexicanas han apoya la postura mexicana señalando que se va a fortalecer la industria del país.

Algunas de estas organizaciones tienen que ver con las industrias automotriz, textil, del acero y más: