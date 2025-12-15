Ante los aranceles aprobados por el Congreso de la Unión a 11 países con los que México no tiene acuerdo comercial, India ya se ha acercado a la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, con un acuerdo para reducirlos.

Rajesh Agrawal, secretario de Comercio de India, dijo que su país esta proponiendo un “acuerdo comercial preferencial” pues los mencionados aranceles amenazan con afectar exportaciones indias por unos dos mil millones de dólares.

El funcionario de India no dio detalles de las puestas que calificó como “acuerdo comercial preferencial” pero dijo que ha tenido conversaciones con el secretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

India propone un acuerdo comercial con México para evitar aranceles

Rajesh Agrawal dijo que India se ha comprometido desde septiembre de 2025 en buscar un acuerdo comercial para no afectar las exportaciones indias a México.

Y es que India exportó bienes por un valor de cinco mil 730 millones de dólares en 2024, mientras las importaciones fueron de tres mil 010 millones de dólares.

Sus exportaciones incluyen vehículos, autopartes, textiles, metales básicos y más. EFE señala que los principales exportadores de autos indios son Volkswagen y Hyundai.

Motocicletas, un sector importante de las exportaciones de India a México

Cabe recordar que una de las importantes exportaciones de India a México es la de las motocicletas bajo la marca HERO Motos, las cuales se fabrican en Nueva Delhi, India.

Esta marca llegó a México desde 2021 y se vende en Elektra con mas de 100 mil unidades en este tiempo y más de 120 millones de motocicletas vendidas en 40 países.