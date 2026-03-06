Analistas que participaron en la encuesta quincenal de Citi estimaron que la economía de México tendrá un crecimiento del 1.5% para este 2026, pese a la incertidumbre que producen los conflictos mundiales.

Aunado a dicha expectativa, los analistas de Citi también esperan que peso mexicano se fortalezca y que para finales de 2026 el tipo de cambio sea de 18.18 unidades por dólar, contrario a los 18.20 estimados en febrero.

Economía de México crecerá 1.5% en 2026, prevé encuesta de Citi de marzo

Al menos 18 de los 35 analistas que participaron en la encuesta Citi de marzo sobre la economía mexicana, estiman que el pronóstico del desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) pase de 1.4 a 1.5%.

Dicha proyección junto con el rango de estimaciones vio un aumento con respecto a la Encuesta de Expectativas de Citi México anterior, correspondiente a la mitad de febrero.

Sin embargo, los encuestados también dieron a conocer otras percepciones, como el crecimiento del PIB para 2027 y sea de 1.8%, aunque no tuvo una variación con respecto al último mes.

Otro tema abordado sobre la economía mexicana fue la inflación que para este 2026 sería del 4%, pero que también aumentó para finales de 2027, del 3.73 al 3.78%.

Referente al peso, los analistas consultados por Citi estiman que para finalizar el próximo año, el dólar tenga un valor de 18.70 unidades, aunque el cierre de 2026 la moneda mexicana se ubicaría en 18.18 pesos.

Banco de México recortaría la tasa de referencia en abril, prevé encuesta de Citi

Asimismo, en la encuesta de Citi México se mencionó la espera de un próximo recorte en la tasa de referencia del Banco de México de al menos 25 puntos base -0.25%- para el próximo abril.

Aunque también se ha mencionado que sea en la reunión del Banco de México de mayo cuando la tasa de referencia baje o incluso, en reuniones posteriores de dicho mes.

La tasa de política prevista para finales de 2026, acorde con la encuesta de Citi, sería una oscilación entre el 6.75% y el 6.0%, mientras que el siguiente año la mediana sería entre el 7 y 6%.