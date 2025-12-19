El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justificó que los aranceles a países asiáticos tienen el objetivo de proteger hasta 350 mil empleos que podrían estar en riesgo en México.

“El paquete arancelario lo que busca es proteger 350 mil empleos que pueden o están ya en riesgo porque hay competencia desventajosa” Marcelo Ebrard

Durante la conferencia mañanera del 15 de diciembre, Marcelo Ebrard había señalado que los aranceles protegerían principalmente los trabajos de 10 estados:

Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Estado de México Guanajuato Jalisco Nuevo León Puebla Querétaro

SE reitera que aranceles protegerán industrias mexicanas y hasta 350 mil empleos

Marcelo Ebrard aclaró que el Paquete Arancelario no es contra China, sino con aquellos países que no tienen un acuerdo comercial y cuyas operaciones afectan a comerciantes mexicanos, tales como:

India

Grecia

Brasil

Marcelo Ebrard , secretario de Economía (Presidencia)

Marcelo Ebrard reiteró que, aunque no es una medida contra un país en específico, de continuar la presencia del mercado asiático sin regulaciones en México, nuestro país podría perder hasta 350 mil empleos en el 2026 .

Así, la medida beneficia a sectores en México que se han visto amenazados por la competencia desventajosa frente al comercio asiático, en especial en las siguientes áreas:

Automotriz

Textiles

Calzado

Muebles

Aluminio

Acero

Recordó que la medida fue enviada en septiembre y que, luego de tres meses, finalmente se aprobó porque las discusiones con empresarios derivaron en varias modificaciones.