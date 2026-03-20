La Asociación de Bancos de México (ABM) ha presentado una iniciativa estratégica con la que busca la eliminación temporal de la tasa de intercambio en las gasolineras.

De acuerdo con Emilio Romano, presidente de la ABM, con esto se alinean a los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal con la intención de reducir el precio del combustible.

Pero ¿eso qué significa para los usuarios? Te compartimos el impacto de la decisión anunciada por la ABM durante la reciente 89 Convención Bancaria celebrada en Cancún, Quintana Roo.