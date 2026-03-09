Jeff Shell es uno de los ejecutivos de alto impacto en Estados Unidos, estando ligado tanto a Universal, como a Paramount Skydance Corporation.

Sin embargo, Jeff Shell también es una figura polémica, que ha estado envuelta en una serie de escándalos en los últimos años.

¿Quién es Jeff Shell?

Jeff Shell es un empresario estadounidense, que fue director ejecutivo de NBCUniversal y actualmente está ligado a la presidencia de Paramount Skydance Corporation.

Jeff Shell, presidente de Paramount (Broadcasting Board of Governors)

¿Qué edad tiene Jeff Shell?

Jeff Shell nació en 1965, no se sabe su fecha exacta solo que cuenta con 60 o 61 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jeff Shell?

Jeff Shell está casado con Laura Fay Shell, antigua adjunta del supervisor del condado de Los Ángeles, Zev Yaroslavsky.

¿Qué signo zodiacal es Jeff Shell?

Dado que no se tiene su fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo de Jeff Shell.

¿Cuántos hijos tiene Jeff Shell?

No hay información pública de hijos o hijas de Jeff Shell y Laura Fay Shell.

¿Qué estudió Jeff Shell?

Jeff Shell tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, y una Licenciatura en Economía y Matemáticas Aplicadas de la Universidad de California, Berkeley.

¿En qué ha trabajado Jeff Shell?

Jeff Shell ha estado ligado a los medios desde hace años, ocupando puestos de liderazgo en Disney, News Corporation, Salomon Brothers y FOX Cable Networks Group, como presidente.

Posteriormente se unió a Comcast administrando los canales E! Entertainment Network, Golf Channel, International Channel Networks y Comcast Sports Group.

Debido a su bien desempeño pasó a ser presidente de UFEG, la división de películas de Universal, siendo responsable de expandir las franquicia de Rápidos y Furiosos, Mi villano favorito y Jurassic Wolrd.

En 2020 fue nombrado CEO de NBC Universal, ahora estando a cargo de todo lo relacionado a la empresa en general.

Sin embargo, fue despedido del puesto en 2023, debido aun escándalo e investigación de acoso sexual.

En 2024, tras la fusión de Paramount y Skydance, fue solicitado para que se convirtiera en el presidente de la nueva compañía.

Jeff Shell fue demandado por 150 millones de dólares

El lunes 9 de marzo de 2026, se dio a conocer una demanda en contra de Jeff Shell, presidente de Paramount Skydance Corporation, por 150 millones de dólares.

De acuerdo con el demandante, R. J. Cipriani, Jeff Shell le prometió producir el programa Star Serenade, si le ayudaba a manejar una crisis de medios respecto a su imagen.

Tras cumplir con lo prometido, el presidente de Paramount Skydance Corporation se negó a cumplir con el acuerdo, lo que resultó en la demanda.

No obstante, dicho alegato es más delicado de lo que parece, pues R. J. Cipriani asegura que Jeff Shell filtró información sensible de Paramount.

Esto incluye los planes de expansión, la compra de derechos de UFC y una declaración donde asegura que se está pagando un sobreprecio por Warner Bros. y que hubiera sido mejor esperar un año.