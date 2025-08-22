El Google Pixel 10 Pro XL en Coppel ya está en preventa, siendo uno de los puntos para que puedas conseguir el nuevo smartphone en México.

Si quieres conseguir el Google Pixel 10 Pro XL en Coppel, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluido el precio y la fecha en que recibirías tu smartphone.

Precio del Google Pixel 10 Pro XL en Coppel

El precio del Google Pixel 10 Pro XL en Coppel es de 30 mil 999 pesos, que es lo que había establecido la marca en su anuncio del lanzamiento en México.

Estamos hablando de que el Google Pixel 10 Pro XL en Coppel es la versión más completa del equipo.

Google Pixel 10 Pro XL en Coppel (Especial)

Asimismo, se trata del modelo con 256 GB de almacenamiento de color negro, además de que estará liberado en su lanzamiento.

Esto quiere decir que se aceptarán números de cualquier compañía en México.

Se puede pagar de contado en una exhibición, o en abonos quincenales de mil 732 pesos en 24 pagos, dependiendo de lo que elija el cliente interesado en el smartphone.

El nuevo Google Pixel 10 Pro XL está disponible en www.coppel.com, así como en locales físicos de la tienda.

Google Pixel 10 (Google / sitio web: store.google.com)

Fecha de entrega del Google Pixel 10 Pro XL en Coppel

Si estás pensando en ir por tu Google Pixel 10 Pro XL en Coppel en preventa, toma en cuenta que el equipo se te entregará a partir del 31 de agosto de 2025.

Se espera que las preventas del Google Pixel 10 Pro XL en Coppel lleguen a sus clientes en la mencionada fecha; sin embargo, es posible que algunos tengan que esperar unos días más.

Esto debido a la disponibilidad de equipos, así como las zonas donde están los domicilios de lo clientes que hicieron la preventa.

Por lo general, se le da prioridad a aquellos de ciudades principales del país .

No obstante, la distribución se hace bastante rápido en estos casos, por lo que no te debes de preocupar si tu Google Pixel 10 Pro XL no llega en el día mencionado.