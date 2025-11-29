La actualización One UI 8.5 de Samsung estaría muy cerca de llegar a los dispositivos de la marca, por lo menos de manera limitada en ciertos modelos escogidos.

Pues como todo sistema operativo, la actualización One UI 8.5 de Samsung tendrá una serie de betas que podrán ser probadas por algunos usuarios.

Samsung Galaxy S25 (Samsung)

¿Cuándo estará disponible la actualización One UI 8.5 de Samsung?

De acuerdo con el insider Tarun Vats, ya hay fecha para la beta de la actualización One UI 8.5 de Samsung, así como las regiones donde estará disponible.

La beta de la actualización One UI 8.5 de Samsung se dividirá en dos fases con las siguientes fechas:

Fase 1 - 8 de diciembre

Fase 2 - 22 de diciembre

Además dio a conocer los países en los que estará disponible la beta de este nuevo sistema operativo:

Fase 1: Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Alemania

Fase 2: India, Polonia

No hay detalles de que la actualización tenga una fase de pruebas en algún país de América Latina por el momento, habrá que esperar más información.

Aunque en el reporte se indica que habría una tercera beta en enero de 2026 , sin confirmarse las regiones, bien podría incluir las zona latinoamericana.

¿Qué equipos recibirán la actualización One UI 8.5 de Samsung?

Como ya se mencionó, no todos los modelos serán parte de la beta de la actualización One UI 8.5 de Samsung.

Estos serán los equipos que formarán parte de la beta de la actualización One UI 8.5 de Samsung:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z

Aunque es posible que otros dispositivos se sumen cuando se dé toda la información oficial del nuevo sistema operativo.

En cuanto a su lanzamiento oficial, se espera que llegue con el Samsung Galaxy S26, el cual estaría programado para su lanzamiento en la segunda mitad de 2026.

Estaremos al pendiente de cualquier información que salga al respecto del nuevo sistema operativo de Samsung.