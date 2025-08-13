El auto eléctrico mexicano Olinia avanza en su creación y ya se sabe cuál será su precio y la fecha en la que va a salir a la venta la primer flotilla.

Durante la conferencia mañanera de este 13 de agosto de la presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Capuano, líder del Proyecto Olinia, dio a conocer los avances y dudas al respecto.

El costo del auto eléctrico Olinia no va a sobre pasar los 150 mil pesos y la primer flotilla piloto va a salir a la venta en julio de 2026.

“El costo del vehículo es el mismo que anunciamos en enero, no va a costar mas de 150 mil pesos este vehículo” Roberto Capuano. Líder del proyecto Olinia

¿Cuándo saldrán los primeros autos eléctricos Olinia?

Por su parte, Fernando Ocaña Espinoza, líder de Diseño Automotriz, dijo que será en junio de 2026 cuando salga la primer flotilla de autos de Olinia.

Olinia prepara tres modelos y son dos los que van a estar saliendo inicialmente, un vehículo de pasajeros que buscará sustituir a al mototaxi y otro de carga que buscará abaratar los costos de entrega de mercancías.

“Estamos trabajando en la construcción de un prototipo que nos va a llevar a una flotilla piloto que sea a presentar en junio de 2026” Fernando Ocaña Espinoza, líder de Diseño Automotriz Olinia

¿Dónde estará la planta armadora de autos eléctricos Olinia?

Actualmente el centro de diseño se encuentra en el estado de Puebla pero aún definirán la entidad en la que se ubicará la planta armadora de Olinia .

Roberto Capuano, destacó que lo que se busca es ofrecer movilidad sin emisiones al alcance de todos los mexicanos y mexicanas.

Además, agregó que se busca una movilidad más asequible y vender la tecnología, por lo que están abiertos a colaborar con empresas si deciden adoptar los autos Olinia en sus negocios.

Olinia presenta logotipo de una liebre alebrije; alista diseño para septiembre

Ante Claudia Sheinbaum se presentó el logotipo, que para ellos será un emblema por destacar valores y la cultura mexicana, basado en una liebre alebrije.

La liebre alebrije significa adaptabilidad y dinamismo y sus alas la libertad de moverse, evoca al águila real y un nuevo tipo de vuelo.

En ese marco, se anunció que el diseño de los autos impulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum se va a conocer en este septiembre de 2025.