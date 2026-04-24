Olinia confirmó que el desarrollo de autos eléctricos en México continúa en marcha y que el primer prototipo será presentado en junio, informó Roberto Capuano.

Capuano, encargado del proyecto impulsado por el Gobierno federal aseguró que la iniciativa sigue vigente y avanza conforme a lo previsto.

Además, adelantó que en junio se dará a conocer al público el primer prototipo del vehículo eléctrico mexicano, aunque no ofreció más detalles sobre sus características.

La aclaración ocurre luego de interpretaciones surgidas tras recientes declaraciones de Capuano durante un foro académico organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se especuló sobre un posible aumento en el precio inicial del auto Olinia.

¿Cuánto costará el auto eléctrico Olinia en México?

De acuerdo con Roberto Capuano, el precio del auto eléctrico Olinia se mantiene dentro del rango anunciado previamente: entre 90 mil y 150 mil pesos.

El costo final dependerá del modelo y la configuración de cada unidad. Sin embargo, reiteró que los vehículos no superarán los 150 mil pesos, como se informó desde enero de 2025.

Con ello, desmintió versiones que apuntaban a que el primer auto eléctrico mexicano tendría un precio superior al prometido originalmente.

Hola.



Soy Roberto Capuano, responsable del proyecto Olinia, la primera armadora de mini vehículos eléctricos de México.



Para poner las cosas en claro frente a información incorrecta que ha circulado en redes:



1. El proyecto Oilinia continúa y como nos comprometimos, el… pic.twitter.com/IdnofBaJ2E — Roberto Capuano (@Capuano) April 24, 2026

¿Qué modelos tendrá Olinia?

Hasta ahora, se contempla el lanzamiento inicial de tres modelos de Olinia:

Movilidad personal: vehículo compacto para traslados urbanos cortos.

Movilidad de barrio: diseñado para sustituir mototaxis, con mayor seguridad y espacio para silla de ruedas.

Entrega de última milla: unidad de carga enfocada en repartos eficientes y de bajo costo.

Aunque todavía no se revelan los precios específicos de cada versión, estos dependerán del equipamiento y características de cada automóvil eléctrico.

Por lo que hasta el mes de junio de este 2026 se conocerá con exactitud las características y costos de estos primeros tres modelos de Olinia que se siguen trabajando hasta este momento.